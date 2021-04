Vanvid: Får over en milliard kroner i Real Madrid

Det er efterhånden en offentlig hemmelighed, at Bayern München-stjernen David Alaba skifter til Real Madrid efter denne sæson.

Onsdag kunne Sky Sport Germany fortælle, at den spanske kongeklub er nået til enighed med 28-årige David Alaba om fem-årig aftale, som ventes at blive skrevet under i løbet af de kommende uger.

I det øjeblik, David Alaba sætter pen til papiret, kan han juble hele vejen til banken.

Østrigerens kontrakt med Bayern München udløber efter denne sæson, og det vil sige, at Real Madrid slipper for at betale en transfersum. Det stiller David Alaba ganske fordelagtigt, da han kan indkassere alle pengene selv. Og det har han tænkt sig.

Ifølge Bild har Alaba sikret sig en sign-on-fee på mellem 20 og 30 millioner euro - 150 og 223 millioner kroner - som udbetales ved kontraktunderskrivelsen.

Derudover kan han se frem til en ugeløn på 3,4 millioner kroner. Samlet scorer David Alaba altså i omegnen af en millard kroner i løbet af sine fem år i Real Madrid.

Den spanske kongeklub har angiveligt en gæld på mindst 600 millioner euro. Alligevel er der altså ingen smalle steder i den spanske hovedstad.

