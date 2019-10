Vanvid! Supertalent koster 2,7 milliarder

Det kører bare for Martin Ødegaard i øjeblikket.

Det norske supertalent har for alvor fundet melodien i Real Sociedad, som har lånt ham i Real Madrid.

Ødegaard har en meget stor andel i, at baskerne netop nu indtager femtepladsen i La Liga, og han er netop blevet kåret som månedens spiller i den bedste spanske række.

Det er de med garanti glade for i Real Madrid, hvor man stadig har store forventninger til ham.

Andre La Liga-stjerners frikøbsklausuler Karim Benzema, Real Madrid: 7,5 milliarder kroner Antoine Griezmann, FC Barcelona: 6 milliarder kroner Luka Modric og Brahim Diaz, Real Madrid: 5,62 milliarder kroner Lionel Messi, FC Barcelona og Vinicius Junior, Isco og Marco Asensio, Real Madrid: 5,25 milliarder kroner Gerard Pique, Sergi Roberto og Sergio Busquets, FC Barcelona og Gareth Bale, Toni Kroos og Dani Ceballos, Real Madrid: 3,75 milliarder kroner Ousmane Dembele, Philippe Coutinho, Arthur og Frenkie de Jong, FC Barcelona: 3 milliarder kroner Kilde: BeIN Sports

Faktisk så store, at 'Los Blancos' inden sæsonen udstyrede ham med en ny kontrakt, der gør ham til en af verdens mest værdifulde fodboldspillere.

Således kan Madrids førende sportsavis, Marca, afsløre, at Martin Ødegaard, som det er kutyme i Spanien, er blevet udstyret med en frikøbsklausul.

Og hvilken en af slagsen.

Hele 2,7 milliarder kroner skal man hoste op med, hvis man vil have fingre i Ødegaard, inden hans kontrakt med Real Madrid udløber i 2023.

Dermed er han 'kun' 300 millioner kroner billigere end eksempelvis FC Barcelonas hollandske nyindkøb, Frenkie de Jong.

Real Madrid betalte tilbage i 2015 godt 22 millioner kroner for den dengang blot 16-årige Martin Ødegaard i Strømsgodset.

Ifølge engelske medier har Ødegaards gode form vakt interesse i klubber som Manchester United, Arsenal, Manchester City og Wolverhampton, men mon ikke, at nordmandens prismærke afskrækker mulige bejlere.

Inden opholdet i Real Sociedad var Martin Ødegaard udlejet til de hollandske klubber Herenveen og Vitesse.

Han er noteret for 20 landskampe og et enkelt mål for Norge.

Se også: Afslører Reals bødekasse: Det skal stjernerne betale

Se også: Real Madrid afviser ondsindede rygter: - Absolut usandt

Se også: Real deler med Atlético i lokalderby og tager førsteplads