Vanvidsdebut: Braithwaite bag to mål

Den danske landsholdsspiller blev skiftet ind efter 72 minutter og stod bag to mål - et som oplægger og en, hvor hans afslutning kun blev halvklaret og senere sendt i mål

BARCELONA (Ekstra Bladet): Millimeter fra et debutmål.

Danske Martin Braithwaite kan nu kalde sig FC Barcelona-spiller, og han har tilmed fået officielle kampminutter med en flot assist til følge. Og det var så tæt på, at han også blev målscorer.

Cirka 20 minutter på banen blev det til, og hvilken magi det kan give, at en dansker spiller for et af verdens bedste hold.

De catalonske fans var med ham hele vejen mod miniputterne fra Eibar, og hver eneste aktion kastede klapsalver af sig.

Til slut tog han fusen på alle, da han på smuk vis leverede en assist til Messis fjerde mål, som man kun kan have respekt for. Derudover var han et lille my fra at score i sin debut. Målet fra danskerens fod udeblev, men bolden landede for fødderne af Arthur, der sendte den i kassen.

Flot start i Barcelona for danskeren.

En klub i krise

Braithwaite er kommet til en klub i intern krise, og det viste FC Barcelonas fans allerede inden kampstart.

Sportschef Eric Abidal og præsident Bartomeu blev mødt af en pibekoncert af en anden verden. I sekundet publikum spottede dem, så hev alle fans et hvidt stykke stof eller en klud frem og piftede alt, hvad de kunne. Øredøvende. Klubbens fans elsker spillerne, mens de foragter ledelsen.

Allerede kort inde i første halvleg, så kunne Eibar have gjort ondt værre, da de på et smukt hovedstød fik udplaceret tyske Marc Andre Ter Stegen. Desværre for miniputterne var flaget løft for offside.

Messi, Messi, Messi

Og når alt nu går skidt for ledelsen hos catalonerne, så er det jo godt, at man har en særlig person på lønningslisten.

Lionel Messi.

Den argentinske troldmand svigter stort set aldrig, og det gjorde han bestemt heller ikke denne lørdag. Med et lynhurtigt træk, en laber tunnel og et elegant lop formåede han på egen hånd at bringe Barcelona i front.

Messi, Messi, Messi, selv presseboksen jublede.

Ja, det var også ham, der scorede målet til 2-0. Hvordan kan man være så meget bedre end alle andre?

På en perfekt aflevering timet aflevering af Arturo Vidal, der i dagens anledning var kastet ud på venstrekanten, leverede han en millimeterpræcis afslutning fra en spids vinkel.

Lad os bare blive ved. Stakkels Eibar og vanvittige Messi. 40 minutter skulle magikeren blot bruge, før han havde scoret et hattrick, og så var den kamp definitiv lukket.

Messi scorede kampen fjerde mål på assist af Braithwaite, mens det sidste mål tilfaldt Arthur efter eminent Braithwaite-arbejde.

