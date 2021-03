Vanvittige tal! Barcelona sætter deres lid til Messi

Onsdag kl. 21 mødes Barcelona og Sevilla i en afgørende semifinale i Copa del Rey - se den eksklusivt i Ekstra Bladet+

Det har været endnu en tumultarisk uge for FC Barcelona.

Der har været razzia mod klubbens administrationsbygninger på Camp Nou, og ekspræsident Josep Maria Bartomeu har været arresteret.

Razziaen relaterer sig til den såkaldte 'Barçagate'.

Bartomeu er beskyldt for at have brugt PR-bureauet I3 Ventures til at oprette falske profiler på sociale medier, så profilerne kunne bruges til blandt andet at svine Lionel Messi og andre stjernespillere til.

Selv for fjendtligt stemte falske profiler er det dog svært at finde noget negativt på Messi, når det kommer til argentinerens præstationer mod Sevilla.

Sevilla har traditionelt haft meget svært ved at stoppe Messi. Foto: Marcelo Del Pozo/Ritzau Scanpix

For det må være hans absolutte favoritmodstander.

Det er den klub, han har scoret flest mål mod, og FC Barcelona sætter deres lid til, at Messi igen kan udradere Sevilla.

Barça går ind til onsdagens semifinale på Camp Nou bagud 0-2 fra det første opgør, men har takket være ikke mindst Messi alligevel grund til at tro på en finale.

Mundo Deportivo har set på den 33-årige argentiners præstationer mod Sevilla, og det er skræmmende læsning for for andalusierne.

Messi har scoret 38 gange i 42 opgør mod Sevilla. Han scorede senest en gang, da Barça lørdag vandt 2-0 på udebane i ligaen.

Han har vundet 30 ud af de 42 kampe. Kun syv gange har han forladt et opgør mod Sevilla som taber.

Barcelonas troldmand har været med til at slå dem 5-0 i en finale tilbage i 2018. Ved den lejlighed scorede han en gang.

Otte gange har han på Camp Nou besejret Sevilla med en sejrsmargin, der ville sende FC Barcelona i årets Copa del Rey-finale.

Det er blevet til tre hattrick mod Sevilla, mens han syv gange har scoret to gange mod dem.

Og er det ikke nok, kan FC Barcelona altid tænke tilbage på kvartfinalerne mod Sevilla for to år siden.

Dengang vandt Sevilla også det første opgør 2-0, men på Camp Nou vendte FC Barcelona det hele på hovedet og vandt 6-1. Lionel Messi scorede en gang.

