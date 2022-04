Vanvittigt comeback

Kongeklubben er ikke spansk mester endnu, men den er uden tvivl mester i vanvittige comebacks i 2022.

Søndag aften var Real Madrid bagud med to mål ved pausen, men fik på magisk vis vendt hele molevitten i topkampen ude mod Sevilla til en udesejr på 3-2.

I seneste måned stod Real Madrid også for et vildt comeback, da klubben var helt nede i sækken mod Paris Saint-Germain i Champions League, men et hattrick af Karim Benzema vendte det hele på hovedet mod Messi og co.

Benzema har scoret hattrick både i ottendedelsfinalen og kvartfinalen i Champions League. Søndag aften blev han også helten med et målt helt til sidst. Foto: Marcelo Del Pozo/Ritzau Scanpix

Benzema er en målmaskine for tiden. Foto: Cristina Quicler/Ritzau Scanpix

Også mod Sevilla blev franskmanden, der vel nok er verdens bedste angriber for tiden, den store helt og matchvinder. I tillægstiden dukkede stjerneangriberen op og sparkede tre point nordpå til hovedstaden.

De to indskiftere Rodrygo og Nacho Fernandez havde påbegyndt comebacket i anden halvleg, inden Benzema altså scorede det afgørende mål til sidst.

Efter en skadespause var danske Thomas Delaney igen med i kamptruppen for Sevilla, men han blev på bænken gennem hele kampen.

Med sejren har Real Madrid på førstepladsen hele 15 point ned til Barcelona, Sevilla og Atlético Madrid. Barcelona har dog spillet to kampe færre.

