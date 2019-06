Vanvittigt teenage-bud: 940 millioner kroner!

Rygterne har svirret længe, og nu er det officielt.

Atlético Madrid vil have fat i Benfica-angriberen João Félix, og den spanske klub har præsenteret et bud på 126 millioner euro - 940 millioner kroner.

Det bekræfter Benfica på klubbens hjemmeside.

Hvis handlen bliver en realitet, vil den være en af de største i fodbold - større end eksempelvis Cristiano Ronaldos skifte fra Real Madrid til Juventus sidste sommer for omkring 100 millioner euro.

Handlen vil dog ikke overgå summerne, der er blevet givet for Neymar, Kylian Mbappe, Philippe Coutinho og Ousmane Dembélé.

Benfica oplyser, at klubben overvejer tilbuddet, som overgår en frikøbsklausul på João Félix på 120 millioner euro.

Atlético Madrid forventes at modtage nogenlunde lige så meget for den franske angriber Antoine Griezmann, som har annonceret, at han forlader den spanske klub.

19-årige João Félix fik debut for Portugals A-landshold tidligere i denne måned. Det gjorde han, da Portugal vandt den første udgave af Nations League.

Her spillede João Félix i angrebet med blandt andre 34-årige Ronaldo, som han er blevet sammenlignet med i hjemlandet.

João Félix, som både kan spille på fløjen eller helt i front, fik debut for Benfica i august og blev hurtigt stamspiller for de senere portugisiske mestre.

Han scorede på tværs af alle turneringer 20 mål i 43 kampe for Benfica i den forgangne sæson.

