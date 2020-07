Var det dødsstødet?

Gareth Bale ligner en færdig mand i Real Madrid.

Efter seks kampe på bænken uden et eneste minuts spilletid er waliseren ikke engang udtaget til sæsonens sidste kamp mod Leganes søndag aften. En kamp, hvor madrilenerne ellers med ro i maven kan fejre det mesterskab, som de sikrede sig torsdag.

Med mesterskabet i hus var det forventet, at Gareth Bale ville få spilletid, men Zinedine Zidane har altså valgt at udelade ham fra den 22 mand store trup - til trods for at han må udtage 23 spillere.

Så kunne man måske fristes til at tro, at Bale er skadet, men det fremgår ikke af Real Madrids hjemmeside - ligesom flere videoklip fra den afsluttende træning viser ham i fuld vigør.

Den manglende udtagelse sker efter flere ugers spekulationer om et iskoldt forhold mellem Zidane og Bale. Blandt andet fordi sidstnævnte ved flere lejligheder har optrådt temmelig uengageret på tribunen i forbindelse med Real Madrids kampe - som da han simulerede at sove midt under en kamp mod Alaves.

Artiklen fortsætter under billedet..

Bale dreaming about golf while Real Madrid were playing Alaves. pic.twitter.com/KywbYR0ZZ5 — DailyBlancos (@DBlanco118) July 12, 2020

Se også: Krigen optrappet: Bale tager en morfar midt under kamp

Senest bed spanske medier mærke i, at Gareth Bale var yderst passiv, da de øvrige Real Madrid-spillere fejrede mesterskabet torsdag aften og hyldede chefen med en lufttur.

I stedet for at deltage i festivitasen stod Bale med korslagte arme og betragtede de holdkammerater, som han efter alt at dømme ikke skal dele omklædningsrum med i næste sæson.

Spanske journalister har flere gange konfronteret Zidane med forholdet til Gareth Bale på det seneste, men franskmanden har irriteret insisteret på, at 31-årige Bale er 'en af os'.

Artiklen fortsætter under billedet..

Gareth Bale er ikke at finde i klumpen af Real Madrid-spillere. Foto:Sergio Perez/Reuters

Allerede sidste sommer var den tidligere Tottenham-spiller tæt på et skifte til kinesisk fodbold, men det blev blokeret af Real Madrid i sidste øjeblik.

Bale har kontrakt med Real Madrid frem til sommeren 2022, men han må nok indstille sig på, at de 71 minutter han fik mod Mallorca 24. juni bliver de sidste i den spanske storklub. I alt er det blot blevet til 16 kampe i La Liga i denne sæson med to mål til følge.

Udover den sidste kamp i La Liga mod Leganes søndag er Real Madrid også fortsat med i Champions League, hvor de i ottendedelsfinalen skal forsøge at vende bøtten mod Manchester City. Med eller uden Gareth Bale på holdet.

Dansk stjerne i viralt hit: - Vi elsker dig

Se også: OL-deltager død - 20 år gammel

Ståles handler under lup: For mange forbiere