VAR-frustration og drama

Luis Suarez var træt af både VAR-systemet og dommeren, da Atlético Madrid lørdag gæstede nedrykningsaspiranterne Elche i La Liga.

Trods to annullerede scoringer af Suarez og et straffespark, som blev trukket tilbage, lykkedes det ligaens førerhold at hente en vital sejr på 1-0, da Elche brændte straffespark i tillægstiden.

Med fire kampe tilbage har Diego Simeones mandskab fem point ned til både Real Madrid og FC Barcelona, som dog begge har fem kampe tilbage.

Atlético var totalt dominerende i 80 minutter af udekampen mod Elche. Hjemmeholdet havde intet at byde ind med offensivt og havde rigeligt at gøre med at holde gæsterne fra scoringer i det meste af kampen.

Allerede efter et kvarter scorede Luis Suarez i et tomt mål, men VAR annullerede scoringen for en snert offside.

Midtvejs i halvlegen var der ingen grund til at kalde på hjælp fra VAR. Yannick Carrasco lavede et smukt forarbejde, servede bolden skråt tilbage for Marcos Llorente, som via en Elche-spiller gjorde det til 1-0.

På tærsklen til pausen tildelte dommeren Atlético et straffespark for hånd på bolden. Suarez stod klar til at omsætte, men igen trådte VAR ind. Dommeren kiggede på skærmen og annullerede sin egen kendelse - til stor frustration for Suarez.

Det var ganske enkelt ikke Suarez' dag. Midtvejs i anden halvleg fik han også bolden i mål, men igen var han offside. Denne gang ganske tydeligt dog.

Selv om Atlético fortsat skabte chancer, kom 2-0-målet ikke, og derfor øjnede Elche chancen for point til det sidste.

Hjemmeholdet fik lagt et lille pres i de sidste ti minutter, og i sidste minut dummede Marcos Llorente sig. Han slog bolden væk med hånden på et indlæg. Klart straffespark.

Fidel Chaves sendte dog forsøget på stolpen, så Atlético kunne ånde lettet og fortsætte titelkampen.