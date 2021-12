Var stjerne i Real Madrid: Nu er han fisker

De største fodboldspillere lever et liv med prestige, luksus, berømmelse og mange penge, og det gjorde den tidligere Real Madrid-spiller Fabio Coentrao også. Efter sin aktive karriere er portugiseren dog gået en helt anden vej.

Han erhverver sig nu som fisker.

33-årige Coentrao indstillede sin aktive karriere i 2020, og efterfølgende har han altså skiftet fodboldstøvlerne og de store stadions ud med fiskestang og fiskekutter. Den tidligere venstre back er af fiskerfamilie, og de traditioner har han valgt at føre videre.

- Livet til søs er ikke noget at skamme sig over. Det er et job som alle andre, men det er også meget mere end det. Havet er smukt, og der er brug for det. Professionen bør få lige så meget respekt som alle andre, siger Fabio Coentrao ifølge Daily Star og fortsætter:

- Jeg vidste selvfølgelig, at min fodboldkarriere ville nå sin ende på et tidspunkt, og at jeg skulle vælge en ny retning i livet. Jeg er lykkelig på min båd, og det er det liv, jeg ønsker at leve.

Coentrao ses her inden Real Madrids 1/8-fianle mod CSKA Moskva i Champions League i 2012. I dag har han lagt livet om og er fisker. Foto: Sergei Karpukhin/Ritzau Scanpix

33-årige Fabio Coentrao spillede over 100 kampe for Real Madrid, og han har desuden repræsenteret klubber som Benfica, AS Monaco og Sporting CP. Han har blandt andet to Champions League-trofæer på CV'et.

Fabio Coentrao var i mange år også fast mand på Portugals landshold, men han måtte melde afbud med en skade til EM i 2016, hvor portugiserne som bekendt strøg helt til tops.