Var tæt på konkurs: Stort milliardtab

FC Barcelona præsenterede onsdag regnskabet for seneste sæson, og det var ikke pænt syn for storklubben

3,6 milliarder danske kroner!

Så stort blev sidste sæsons økonomiske tab for FC Barcelona. Det meddeler klubben på deres hjemmeside.

Klubben skriver, at der i 20/21-sæsonen var indtægter for cirka 4,7 milliarder danske kroner, hvilket var cirka 1,4 milliarder færre kroner, end hvad der var budgetteret med for sæson.

I forbindelse med onsdagens præstation af regnskab fortalte bestyrelsesformand i klubben, Ferran Reverter, at klubben ifølge ham var på randen af konkurs i marts, inden Joan Laporta overtog præsidentposten fra Josep Maria Bartomeu.

FC Barcelonas økonomi har nemlig længe været et problem for klubben, der blev nødt til at lade holdets helt store stjerne Lionel Messi skifte væk fra Barcelona, da klubben ikke på grund af La Liga-regler kunne forlænge med argentineren, fordi økonomien var så betændt i klubben.

Bestyrelsesformand Ferran Rerverter langede ud efter den tidligere ledelse, da klubben præsenterede regnskab onsdag. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Brugte milliarder på fire spillere

Selvom coronapandemien selvfølgelig er en del af forklaringen på det store økonomiske tab. så skyldes det også, ifølge bestyrelseformand Reverter, at klubben have givet alt for høje lønninger.

Ferran Reverter berettede nemlig, at fire spillere kostede klubben lidt over to milliarder danske kroner i lønninger hver sæson de fire foregående år.

Det er ikke kun økonomien, der sejler i Barcelona. Storklubben har også fået en skidt start på sæsonen, og allerede nu spekulere den spanske presse i, at det bare er et spørgsmål om tid, før træner Ronald Koeman bliver smidt på porten.