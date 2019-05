Var verdens dyreste: Nu ryger han ud på røv og albuer

Træner Zinedine Zidane udtryke sig markant om 101 mio. euro-indkøbet Gareth Bale.

Waliseren har længe været lagt på is, men nu ser der ud til, at han ryger fra fryseren til skralderen.

Efter søndagens 2-0-nederlag til Betis gik den fornedrede superstjerne direkte i spilletunnellen. Han fik ikke ligefrem en smuk afsked med Bernabeu, som keeper Keylor Navas ellers blev givet.

- Jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske. Jeg har valgt andre spillere på det seneste. Jeg træffer beslutninger om, hvem der spiller og er på bænken, men næste år kan alt ske, siger Zidane.

- Jeg bliver nødt til at træffe beslutninger, og jeg må ændre tingene, hvis jeg ikke kan lide dem, eller det ikke ser rigtigt ud.

- Ingen kan ændre, hvad denne spiller har gjort for klubben, men på dagen er det bare sådan. Vi lever i nutiden, selvom vi ikke vil glemme fortiden.

Gareth Bale har spillet 231 kampe for Los Blancos og bidraget med 102 mål og 64 assists. Klarest står nok hans scoringer i Champions League-finalerne i 2014 og 2018.

Gareth Bale har tidligere spillet for Tottenham, og der er konstant rygter om et comeback til Premier League. Foto: Lars Poulsen

Så må jeg spille golf

Men Bale giver sig åbenbart ikke så let.

Mediet Radioestadio har ifølge SPORT hørt fra kilder i omklædningsrummet, at spilleren truede med at blive i klubben og hæve sin tårnhøje årsløn på 17 millioner euro. Det svarer til næsten 127 millioner kroner.

Klubben skal bare betale, mener han.

- Hvis jeg skal spille golf, så gør jeg det, skulle han have sagt.

Tidligere har Bales agent også indikeret, at waliseren ville blive i klubben.

Fotograferne fangede et smil under Betis-kampen, men ellers er der ikke meget plads til morskab i Bales spanske færd. Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP/Ritzau Scanpix

Ramon Calderon, der var real Madrid-præsident i årene 2006-2009, mener, at waliseren er en færdig mand.

- Det virker til, at dette var hans sidste kamp for Real Madrid.

- Da Zidane forlod klubben sidste år, troede han, at det var bydende nødvendigt at beholde Ronaldo og sælge Bale, og det valgte de ikke at gøre.

- Det virker som om, det er umuligt for ham (Bale, red.) at være her. På grund af træneren og forholdet til tilhængerne. De synes ikke, han giver sig nok, og det er et problem.

- Det bedste for ham ville være et skifte. Han bør tage chancen, hvis der er en.

Kan gå gratis

Calderon regner med at Bale, der har kontrakt til sommeren 2022, bliver solgt eller lejet ud, men medgiver, at det bliver svært at afsætte spilleren grundet hans enorme løn.

Engelske The Times beretter, at Real Madrid er klar til at afhænde Bale til enhver klub, der er klar til at betale hans løn.

29-årige Bale kom til klubben i 2013, og i 2016 fik han den lange kontraktforlængelse med klubben.

