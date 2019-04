Var verdens dyreste - nu vil ingen købe ham

I Real Madrid har en spiller som Gareth Bale længe lignet en spiller, som den spanske hovedstadsklub meget gerne vil af med. Dog har interessen tilsyneladende ikke været den store for waliseren, og derfor lader det til, at Real Madrid vil leje ham ud.



Det skriver den spanske sportsavis Marca, der som regel er meget tæt på storklubben.



Her bliver det berettet, at Madrid-klubben stadig vil foretrække et salg af Gareth Bale, men hvis det ikke kan lade sig gøre, så er de altså åbne for at leje ham ud. Dermed skulle det være meget klart, at Real Madrid meget gerne vil slippe af med ham.



Tidligere har klubbens træner Zinedine Zidane da også påpeget, at der vil blive gjort rent i truppen i den kommende sommer, og her skulle Gareth Bale altså være en af de spillere, som bliver tænkt på.



En af de sten, der er på vejen, hvis Real Madrid vil af med Bale, handler om lønnen. Den er i forvejen så stor, at det gør det svært for dem at sælge, og derfor kan et lejeophold gøre det nemmere for Bale, som senest har optrådt mest som indskifter.



Tidligere har Real Madrid også lejet en profil som James Rodriguez ud til Bayern München for to år siden.



Gareth Bale kom til de seneste tre års Champions League-vindere for seks år siden, hvor han blev verdens dyreste fodboldspiller.

