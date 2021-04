Vendt helt på hovedet før finale

Alt er pludselig vendt på hovedet for et opblomstret Barcelona-hold, der kan vinde The Double, og stemningen omkring træner Ronald Koeman er pludselig positiv

For ikke så længe siden havde mange dømt Barcelona ude at ethvert titelræs.

Nu kan holdet reelt stadig vinde The Double i Spanien.

- Det hele er fuldstændigt vendt på hovedet, siger Paulo Augusto Chichon, manden bag podcasten ’Lyden af La Liga’.

- Koemans udgangspunkt var svært. Der var Messis fax om, at han ville væk, der var mangel på talenter fra La Masia, og der var optræk til præsidentvalg.

- Han fik også en dårlig start, men siden har han fået bygget på, både i forhold til de unge spillere og til Messi, som igen er på toppen. Nu er de igen med helt fremme og spiller der bedste fodbold i Spanien.

- De fleste mente, at Koeman var en midlertidig løsning, men nu er stemningen vendt, og mange fans mener, han fortjener længere snor.

Også TV2 Sports ekspert, Andreas Laudrup, er begejstret over Barcas forvandling.

- Deres 2021 har været helt fantastisk rent spillemæssigt, synes jeg, og Messi har været forrygende. Flere ting klikker, siger han og begrunder:

- Koeman har først og fremmest formået at samle truppen. Den arbejder og fungerer som en enhed, og man kan se, at de arbejder for hinanden og jubler sammen.

- Flere af de store navne som Dembele og Messi er offensivt stemplet ind, men for mig har sæsonens helt store åbenbaring været Pedri. Han har været helt eminent med tanke på, at han kun er 18 år.

I følge Andreas Laudrup har Ronald Koeman formået at skabe en enhed ud af Messi og de andre spillere. Foto: Marcelo Del Pozo/Ritzau Scanpix

Laudrup fremhæver også flere af de andre unge men påpeger samtidig, at der derfor også kan være finale-nerver i Barca-lejren. På den baggrund kan Koeman glæde sig over igen at have Gerard Pique til rådighed.

- Der er ikke den finale, han ikke har prøvet at spille, så han vil bidrage med sin erfaring og give noget ro til holdet. Spillemæssigt kan han til gengæld få sine udfordringer og ikke mindst i forhold til Bilbaos hurtige angribere, primært Inaki Williams.

Paulo Augusto Chichon er enig:

- Selv om Messi er anfører, er Pique holdets vokale leder. Fodboldmæssigt er han nok lidt rusten efter sit lange fravær, men han er en stor indpisker og spiller på den måde en stor rolle.

