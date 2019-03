Verdens dyreste: Real Madrid med milliard-bud

Den franske angriber Kylian Mbappe er i forvejen verdens næstdyreste spiller, da han blev hentet for 1,3 milliarder kroner tilbage i 2017, men nu ser det ud til, at han kan blive den klart dyreste nogensinde.



Den respekterede, franske udgivelse France Football melder nemlig, at Real Madrid har store planer om at få fingrene i Mbappe, hvor de ser ud til at ville smide helt utrolige 2,1 milliarder kroner for franskmanden.



Her bliver der i øvrigt skrevet, at Real Madrid-præsidenten Florentino Perez har givet sin personlige tilladelse til at byde på spilleren, og man vil begynde det første grundlæggende arbejde for at købe PSG-stjernen til sommer.



Den nu 20-årige Kylian Mbappe var allerede en spiller, som man lagde meget mærke til i sin tid i Monaco, men efter skiftet til den franske hovedstadsklub har det virkelig taget fart for ham, ligesom han også var en vigtig brik for Frankrig ved sommerens VM-triumf.



Paris Saint Germain har endelig også udsigt til at skulle finde midler til at overholde reglerne for Financial Fair Play, og her vil et salg af dén størrelsesorden sikre, at de ikke behøver at sælge flere af deres profiler.



Den tilbagevendte Real Madrid-træner Zinedine Zidane har desuden udtalt sig til den franske udgivelse, hvor han peger på, at han er opmærksom på spillere som Neymar og Mbappe, men at han har fokus på sine egne spillere.



Le sommaire du nouveau numéro de France Football avec Zinédine Zidane, Kylian Mbappé et l'opération du Real Madrid en couverture https://t.co/CA4SmhgR6O — france football (@francefootball) 25. marts 2019

Hos PSG har Kylian Mbappe scoret 52 mål i 79 kampe.

