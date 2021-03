Vigtig stemme: Nu har Messi stemt

Messi har i hvert fald gjort sit.

Som en af de 144.000 stemmeberettigede medlemmer af FC Barcelona har den argentinske troldmand driblet sit lodf ned i stemmeurnen.

Den succesfulde fodboldspiller er inddirekte en del af valgkampen.

Messi afleverede sin stemme søndag. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Sidste sommer ønskede han sig væk fra klubben - men præsident Josep Maria Bartomeu ville ikke lade ham gå. Netop Josep Maria Bartomeu trak sig fra valget i oktober.

Klubben er langt fra som ved den styrke, som ellers har præget europæiske fodbold gennem årtier. Pengene er sluppet op, så der er nok at gøre for de tre kandidater, og valget bliver kaldt det vigtigste i klubbens 121-årige historie.

Præsidentkandidaten Victor Font foran Camp Nou, hvor han tager selfie med nogle tilhængere. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Joan Laporta er favorit til at vinde valget og vende tilbage til den post, han indtog fra 2003 til 2010. Han slår sig blandt andet på, at han mener, at Messi kan forlænge sin kontrakt med klubben.

Afstemningen slutter kl. 21.00. Det ventes at omkring 110.000 vil gøre brug af stemmeretten.

Sådan fungerer præsidentvalgkampen i FC Barcelona Søndag løber det 41. præsidentvalg af stablen i FC Barcelona. Her følger en række fakta om valget: Carles Tusquets har været midlertidig præsident i klubben, efter at Josep Maria Bartomeu trådte tilbage den 27. oktober 2020.

Valget skulle været fundet sted 24. januar, men blev udsat af coronahensyn.

Klubbens omkring 144.000 medlemmer har stemmeret ved valget.

Mange tusinder har allerede brevstemt, mens omkring 87.000 medlemmer kan møde personligt op for at stemme søndag forskellige steder i byen.

Oprindeligt stillede ni op som præsidentkandidat.

For at gå videre til hovedvalget skal kandidaterne indsamle mindst 2257 underskrifter fra klubmedlemmer. Joan Laporta, Victor Font og Antoni Frexia er nu de eneste kandidater. Kandidaterne: Joan Laporta: Regnes som den store favorit i valget, fordi han i perioden fra 2003 til 2010 var præsident med stor sportslig succes til følge. Har forholdt sig forholdsvis passiv i valgkampagnen.

Regnes som den store favorit i valget, fordi han i perioden fra 2003 til 2010 var præsident med stor sportslig succes til følge. Har forholdt sig forholdsvis passiv i valgkampagnen. Victor Font: Succesrig forretningsmand, der allerede i 2018 meldte sig på banen som kandidat. Han har bebudet, at han vil tilknytte klublegenden Xavi som sportslig chef samt Jordi Cruyff, hvis han vinder valget.

Succesrig forretningsmand, der allerede i 2018 meldte sig på banen som kandidat. Han har bebudet, at han vil tilknytte klublegenden Xavi som sportslig chef samt Jordi Cruyff, hvis han vinder valget. Antoni Frexia: Var direktør i Barcelona i to år under Laporta og har senere siddet i bestyrelsen under Josep Maria Bartomeu. Han har stor opbakning fra vitale medier. Kilde: Ritzau/FC Barcelona og BBC

