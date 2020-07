Vil af med ham nu!

I FC Barcelona er det ikke alle, der er glade for klubbens præsident Josep Maria Bartomeu. Eksempelvis har Cor Blaugrana, som er en gruppe af Barcelona-medlemmer, lagt op til et mistillidsvotum.

Det melder deres formand Josep Maria Cremades til radiostationen SER Catalunya.

Her bliver det berettet, at gruppen er meget vrede over den måde, som den catalanske storklub bliver kørt på for tiden.

- Vi ved, at der ikke bliver spillet kampe på Camp Nou, og at der er en pandemi, som sætter en stopper for bevægelse, og der er kun et år til det næste præsidentvalg, fortæller gruppen og fortsætter:

- Men alligevel vil vi have et mistillidsvotum, lyder det fra Josep Maria Cremades, som angiveligt skulle have over 2000 underskrifter, og dermed mangler han omkring 5000 yderligere for at kunne få afstemningen om Bartomeus fremtid.

Reiterem que som un grup obert sense cap afiliació a cap grup, ni associació ni pre-candidatura. Funcionem d'una manera transversal.



Convidem els grups de @DignitatBlGr @botdecensura @ManifestFCB @elsenyoramon @SeguimentFCB a parlar amb nosaltres i intercanviar impressions — Cor Blaugrana (@ElCorBlaugrana) July 29, 2020

På deres Twitter-profil bliver det endvidere forklaret, at deres intentioner er at kæmpe for gennemsigtighed, respekt for medlemmerne og god praksis i klubben.

I den seneste sæson hentede Barcelona danske Martin Braithwaite, men måtte tage til takke med andenpladsen i La Liga. Nu venter ottendedelsfinalen i Champions League, hvor de skal i returkamp mod Napoli, når turneringen bliver genoptaget i august.

