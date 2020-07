Vil bygge vildt luksus-stadion

Marbella FC satser stort for fremtiden og har i sinde at opføre et sandt luksus-stadion

Det kan være, man skal begynde at skæve mod spanske Marbella - også i et fodboldhenseende.

Byen, der er blevet en turist-magnet for dens luksus, har nemlig også et fodboldhold, der lader til at satse stort.

Marbella FC har i hvert fald offentliggjort en video med deres planer for et stadion, der ser ud til at kunne stort set alt på samme tid.

Med ordene 'At drømme stort er... at stræbe efter det umulige' ser man i videoen, hvordan der skal være swimmingpools, lounge-områder med palmer, en slags indkøbscenter ... foruden selve stadionet, der i sig selv ligner et krydstogtsskib, og som lader til at skulle afholde koncerter eller fester også.

På klubbens hjemmeside står, at stadionet skal være et 'symbol på byen', hvilket angiveligt har været ejernes top-prioritet, siden de tog over i november 2018.

Desuden vil de også have, at stedet bliver 'et sted, som alle kigger mod med beundring'.

Artiklen fortsætter under opslaget, hvor du kan se planerne for stadionet ...

Kinesiske ejere

Marbella FC blev stiftet under navnet UD Marbella i 1997 og har endnu til gode at spille i Spaniens to bedste rækker.

I den netop overståede sæson lignede det ellers længe, at oprykningen skulle lykkes. Med blot et enkelt nederlag spillede tredje divisions-klubben sig i opryknings-playoff, hvor det dog blev til eliminering.

Det resultat er til gengæld med længder det bedste, klubben nogensinde har bedrevet siden stiftelsen i 1997.

I spillertruppen vælter det da heller ikke med profiler, men ét navn kan dog prale af en solid fortid i selveste Real Madrid.

Esteban Granero har spillet sin ungdomskarriere og tre sæsoner på førsteholdet for de nye spanske mestre, men nu frister han altså en tilværelse i Marbella FC i en alder af 33.

Med klubbens evne til at hive en spiller med det cv og det nye stadion med plads til 18.000 tilskuere in mente, tyder meget på, at de nye kinesiske ejere har store ambitioner.

Hong Kong-baserede Guirenniao Group Limited er de nye ejere, og de har indsat kinesiske Zhao Zhen som præsident oven på fem års russisk ejerskab.

Vil i La Liga

Zhen har fået agenturet Best Of You indover klubben. Et agentur, der håndterer Real Madrid-stjerner som Casemiro og Alvaro Odriozola, foruden deres egen Esteban Granero. De skal stå for den sportslige udvikling af klubben.

Direktøren i Best Of You, Oscar Ribot, har over for det lokale medie Diario Sur luftet sine ambitioner for klubben.

- Her drømmer vi stort, og for at komme i La Liga, skal man først igennem Segunda Division, udtaler han til mediet.

- Der er allerede mange, der taler om Marbella, mens ingen havde hørt om os for to år siden. Fra dag ét har vi drømt stort, fortæller han videre.

Der er dog mange spørgsmål, der endnu mangler svar. For selvom videoen lover alverdens luksus, er detaljerne fra klubben få.

Hvad skal projektet eksempelvis koste? Og hvem betaler helt præcis? Og hvem kommer det enorme projekt til at gå udover? Husejere?

Marbella FC blev nummer to i deres pulje i den tredje bedste række i Spanien denne sæson.

Se også: Coronakaos: 28 er smittet

Se også: Indespærret i Disney World

Se også: Raser over aflysning: - Unfair