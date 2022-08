Vil forhandle med Braithwaite igen igen

Barcelona er klar til at forhandle med Martin Braithwaite og hans agent igen om danskerens fremtid i klubben

Martin Braithwaite er i øjeblikket ikke en populær fodboldspiller i Barcelona.

Den spanske topklub forsøger ihærdigt at skille sig af med den danske landsholdsspiller, men hovedpersonen selv er fortsat til at finde i Barça.

Ifølge det spanske medie Sport har Barcelona givet Braithwaite flere tilbud, men sidstnævnte er i skrivende stund ikke nået til enighed med sin arbejdsgiver.

Nu beretter selvsamme medie, at Barcelona igen igen vil forhandle med den danske landsholdsspiller og hans agent.

Ifølge Sport vil det være sidste møde med Braithwaite, for klubben er tilsyneladende klar til at rive danskerens kontrakt over.

Men Braithwaite ønsker at tage resten af sin løn med ud af døren, hvis han skal ophæve sin aftale med Barcelona.

I skrivende stund har Barça ikke nikket ja til betale Braithwaite sin fulde løn, men det kan muligvis ændre sig med de nye forhandlinger.

Benhård velkomst

Det er ikke kun hos ledelsen i Barcelona, at Martin Braithwaite er uønsket.

Søndag var den danske landsholdsspiller udtaget til en venskabskamp mod mexicanske U.N.A.M, hvor Barcelona-spillerne løb ind på banen en ad gangen før kickoff.

Da danskeren løb ind på grønsværen, kunne en massiv pibekoncert høres i baggrunden.

Godt nok var Braithwaite med i truppen til opgøret, men han fik ikke et eneste minut på banen. Derudover var danskeren heller ikke til at finde på bænken.

Martin Braithwaite har spillet 57 kampe for Barcelona og scoret 10 mål.

