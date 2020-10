Vil genforene dem

Barcelona har i øjeblikket ingen klubpræsident, da Josep Maria Bartomeu i tirsdags valgte at træde tilbage efter længere tids kritik.

Forhåndsfavoritten til at vinde det kommende præsidentvalg i Barcelona er en mand ved navn Victor Font, og i et interview med Sky Sports har Font nu løftet sløret for sin vision for Barcelona.

- Det bliver en stor udfordring at erstatte den, i mine øjne, bedste generation, der nogensinde har eksisteret i fodbold. Især på et tidspunkt, hvor konkurrencen er intens og klubber er ejet af meget magtfulde ejere, lyder det fra Font.

- Det er klart, at vi har brug for en meget stærk plan, hvis vi skal tage denne udfordring op. Og det er det, vi har arbejdet på i de senere år. Vores intention er at opbygge et meget stærkt og kompetetivt projekt, og vi her heldige i Barça, at vi har arvet en spillestil, som Johan Cruyff introducerede i organisationen.

- Og de fleste af dem, der kender til denne stil, er også fans af klubben og har en stor kærlighed til klubben - som Pep Guardiola, Xavi, Iniesta og Puyol. De er alle legender, som elsker Barcelona, men som ikke arbejder for Barcelona i dag. Vi er nødt til at hente dem tilbage, så vi kan sikre, at vi får et meget kompetetivt projekt.

- Det eneste, som Messi behøver at vide, er at han er en del af et kompetetivt projekt, som går efter at vinde Champions League.

