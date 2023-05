Vil give fans karantæne for livet

En række Valencia-fans har set deres sidste Valencia-kamp på Mestalla.

I hvert fald skriver den spanske fodboldklub i en pressemeddelelse, at politiet i skrivende stund har identificeret en fan, der lavede racistiske fagter mod Vinicius Junior.

'Valencia CF er gået videre med at åbne en disciplinærsag, og det bliver den højest mulige straf. Vi vil give de involverede fans karantæne fra stadion på livstid, og vi arbejder tæt sammen med myndighederne', skriver klubben på sin hjemmeside.

Stort drama

Det var ikke Real Madrids nederlag til Valencia, der søndag aften stjal opmærksomheden.

Derimod var det klubbens absolutte stjerne Vinicius Junior, der kom i voldsom karambolage med publikum og spillere.

Kantspilleren hævder, at han blev udsat for racistiske tilråb og fagter fra Valencia-publikummet, og han endte med at få rødt kort efter at have forløbet sig.

Annonce:

Artiklen fortsætter under billedet ...

Real Madrid-stjernen langede kraftigt ud efter en Valencia-tilskuer. FOto: Jose Jordan/Ritzau Scanpix

En nation af racister

Efterfølgende har han reageret på det sociale medie Instagram.

'Den dag i dag er Spanien i Brasilien kendt som en nation af racister,' skriver han.

'Det var hverken første, anden eller tredje gang. Racisme er normalt i La Liga,' skriver brasilianeren på Instagram.

Den anklage har La Liga-præsident dog taget afstand fra.

'Før du kritiserer og fornærmer La Liga, bør du læse op på tingene, Vinícius. Lad dig ikke manipulere og vær sikker på, at du forstår andres kompetencer og det arbejde, vi har lavet sammen,' skriver han på det sociale medie Twitter ifølge det spanske medie Sport.