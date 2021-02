Vil gøre Europas største stadion til enormt vaccinationscenter

Da FC Barcelonas hjemmebane har masser af plads og er udendørs, vil spanske sundhedsmyndigheder bruge stadionet til at vaccinere mod coronavirus

Yankee Stadium i New York er åbnet som vaccinationscenter.

I Barcelona kan Camp Nou, der er Europas største stadion med næsten 100.000 siddepladser, også blive et sted, hvor borgerne skal hen for at blive vaccineret mod corona.

Det er beskeden fra de spanske sundhedsmyndigheder på tv-kanalen Esport3 ifølge El Mundo Deportivo.

Myndighederne vil have alt klar til, når der ankommer mange vacciner, så befolkningen kan blive vaccineret hurtigst muligt.

Da Camp Nou er udendørs og har masser af plads, er stadionet udset til at være et godt sted at foretage vaccinationerne.

Valget på Barcelonas stadion skyldes også, at det skal ses som en 'symbolsk værdi' og dermed overbevise spaniere i byen om at blive vaccineret.

Den kommende klubpræsident i FC Barcelona skal endelig godkende forslaget.

Sundhedsmyndighederne har også interesse i, at kirken Sagrada Familia kan blive vaccinationscenter.

