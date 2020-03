Vil rydde bordet i Barcelona

Martin Braithwaite fik tidligere på året sit drømmeskifte i stand, da danskeren kom til FC Barcelona i en overraskende handel.

Det blev dog ikke til så mange kampe for storklubben, før coronavirussen satte den spanske liga på standby.

Det har dog ikke mindsket Braithwaites ambitioner med catalanerne, fortæller han til TV3 Sport.

- Det er egentligt meget enkelt, det er ikke så svært. Nu er det trofæer, jeg tænker på. At vinde alt, man kan vinde som fodboldspiller, det er 100 procent mit mål. Og at gøre det flere gange ikke kun én gang, siger han og tilføjer, at det handler om at tro på sig selv og forfølge sine drømme.

Braithwaite og resten af FC Barcelonas trup træner for tiden hjemmefra hver for sig.

Det er uvist, hvornår den spanske liga kan genoptages. FC Barcelona er ligger lige nu nummer et med 58 point - to flere end Real Madrid.

I Champions League mangler man stadig at finde ud, af om af 1/8-finalen mod Napoli bliver endestationen eller ej.

Barcelona har en hjemmekamp til gode mod italienerne, der hjemme i Napoli spillede 1-1 i det første møde.

Se også: Nu skærer de i hans løn

Se også: Sisto rejst til Danmark uden tilladelse

Se også: Barça-stjerner afviser lønnedgang

Se også: Kassekredit på milliarder skal hjælpe spanske klubber