Vil smide fodboldstjerne i fængsel

Diego Costa risikerer seks måneders fængsel for at have snydt den spanske statskasse

Står det til anklagemyndigheden skal fodboldstjernen Diego Costa bag lås og slå.

Han skal torsdag for retten i Madrid i en sag om skatteunddragelse. Det skriver flere medier heriblandt La Informacion og republica.com.

Anklagemyndigheden skal ifølge de spanske medier have krævet seks måneders fængsel samt en bøde på en halv million euro til Atlético Madrid-spilleren.

Ifølge de oplysninger, der foreløbig er kommet ud, skal skattesagen stamme fra 2014, hvor Costa skiftede fra netop Atlético til engelske Chelsea.

Costa anklages for at have snydt skattemyndighederne for et beløb i nærheden af én million euro.

Sportsavisen Marca skriver, at Costa beskyldes for at have opnået en indkomst fra transferen på helt præcist 1,371.098,31 euro - svarende til 10,2 millioner kroner.

