Vil væk fra Real Madrid - nu strejker desperat stjerne

Mens Thibaut Courtois lige nu ubebliver fra træning i Chelsea i håbet om at kunne skifte til Real Madrid, prøver en nuværende Real Madrid-spiller samme taktik for at skifte væk fra klubben.

Kroatiske Mateo Kovačić vil gerne skifte fra kongeklubben for at få mere spilletid, men klubben vil ikke lade ham gå. Men han er så fast besluttet på at ville væk, at han nu vil udeblive fra træning, indtil et skifte er presset igennem. Det fortæller den spanske avis Marca.

“Totalkrig mellem Kovacic og Madrid” Ifølge MARCA er Mateo Kovacic gået i strejke i protest over, at Real Madrid anhivelig forlanger 80 mio euro for at lade ham skifte til Manchester City #pldk @TV3sportPLpic.twitter.com/qgrTrpua6J — NC Frederiksen (@NielsChrFred) August 7, 2018

Den 24-årige midtbanespiller har allerede offentligt udtalt, at han vil søge spilletid i en anden klub end Real Madrid, og har ifølge Marca også holdt samtaler med klubben om et muligt skifte. Mateo Kovačić har også haft en snak med den nye Real Madrid-træner Jolen Lopetegui, men uden resultat.

Real Madrid har besluttet sig for ikke at sælge den hårdtarbejdende kroat, og derfor prøver han nu at tvinge et skifte igennem. Han vil angiveligt blive i sit hjem i den spanske hovedstad, indtil hans prominente arbejdesgiver kommer på andre tanker, og går med til et salg.

Se også: Courtois bliver væk fra Chelsea - på visit i Spanien

Se også: Vilde Vidal: Vil vinde Champions League tre gange med Barca

Se også: Glem alt om tv: Her skal du se Ronaldo og Messi i fremtiden