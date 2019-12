Vil vælte Real Madrid-konge

Real Madrids magtfulde præsident Florentino Pérez får en udfordrer, når der i 2021 skal afholdes præsidentvalg i den spansk storklub.

Sportsavisen Marca skriver, at Vicente Boluda vil forsøge at vælte Pérez, der nu i mere end et årti har stået i spidsen for Real Madrid.

Vicente Boluda er ikke nogen hvem som helst i Real Madrid-sammenhæng. Han var præsident i klubben fra januar 2009 til juni samme år, hvor han blev afløst af netop Florentino Pérez.

Boluda fortalte om sine præsidentplaner til en middag for forretningsfolk og entreprenører i Valencia.

Her forsikrede han om, at han har pengene til at udfordre Peréz, og hans valgflæsk kommer ifølge den spanske sportsavis til at bestå af et løfte om at hente tre nye spillere til klubben.

Real Madrid købte i sommer ind for over to milliarder kroner. De har en klar ambition om, at mesterskabet skal hjem til Madrid igen, og det er inden for rækkevidde.

Real Madrid gik på juleferie som nummer to. De er to point efter de forsvarende mestre, FC Barcelona.

