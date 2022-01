Vild drejning: Gigant melder sig

Daniel Wass har kontraktudløb i Valencia efter denne sæson, og på Københavns vestegn går mange Brøndby-fans lige nu rundt og krydser fingre for, at den danske landsholdsspiller snart vender hjem.

Nu kan der imidlertid opstå en mulighed for Daniel Wass, som han kan få meget svært ved at sige nej til.

Ifølge Eldesmarque har Atletico Madrid kastet deres kærlighed på danskeren, og der kan være et bud på vej til Valencia fra den spanske hovedstad.

Daniel Wass er fast inventar i den danske landsholdstrup. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Atletico Madrid har solgt Kieran Trippier til Newcastle United, og det betyder, at Diego Simeone er på jagt efter en ny spiller til højre kant. I den forbindelse står Daniel Wass angiveligt meget højt på listen.

Det hører dog med til historien, at 32-årige Daniel Wass nærmest aldrig spiller på kanten for Valencia. Her bliver han brugt som central midtbane, men han har spillet mange kampe i karrieren ude på fløjen, så helt fremmed for ham er det bestemt ikke.

Nordi Mukiele, Cesar Azpilicueta, Nelson Semedo og Zeki Celic skal også være på blokken i Atletico Madrid, men det taler til Daniel Wass' fordel, at han er alsidig, og at han har et indgående kendskab til den spanske liga, skriver Eldesmarque.