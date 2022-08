Vild premiere: Scorer på første berøring

Han sad på bænken de første 75 minutter af søndagens sæsonpremiere mod oprykkeren Almería.

Så blev det David Alabas tur til at komme på banen i stedet for Ferland Mendy, netop som Real Madrid havde fået frispark tilkendt på kanten af feltet.

På banen var klepperter som Luka Modric, Eden Hazard og Toni Kroos.

Men det var Alaba, der sparkede.

Bolden sneg sig over muren og drev ind i målet via den ene opstander. Uden chance for Fernando Martínez i Almería-målet.

Det er set før, at indskiftere scorer, første gang de kommer i nærheden af bolden. Men det er som oftest angribere, der står klar inde i feltet omgivet af trætte forsvarsspillere, der måske er lidt uopmærksomme.

Sjældent - hvis overhovedet nogensinde før - er det sket, at den første berøring har været et direkte frispark som østrigske Alabas.

Annonce:

Scoringen sikrede Real 2-1-sejren, efter Almería overraskende var kommet foran ved Largie Ramazani efter seks minutter.

Den stilling holdt hele vejen til 61. minut, hvor Lucas Vázquez pludselig stod klar inde foran mål, da bolden tilfaldt ham.

Alaba endte dog med at rende med opmærksomheden med sin drøm af et frispark.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst: