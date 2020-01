Vild udvikling i 11. time: Barcelona overvejer kapring

Inter har længe været meldt som den eneste deltager i kampen om Christian Eriksens underskrift, men nu skulle Barcelona have meldt sig i 11. time.

Det skriver engelske The Telegraph. Samme oplysninger bringer Sky Sports.

Tegnene har længe kun peget i Inters retning.

Forhandlingerne skulle være stået på længe og Sky Sports bragte billederne af mødet mellem Christian Eriksens agent, Martin Schoots, og Inters sportslige chef, Giuseppe Marotta for en uge siden. Så sent som torsdag var meldingerne, at handlen var 'en done deal', hvor danskeren skulle tage til Italien for mindst 18 millioner euro.

Se også: Medie: Nu er alt på plads!

Det kan snart være, at Messi og holdkammeraterne snart skal gøre plads til Eriksen i deres jubelscener. Foto: Albert Gea/Reuters/Ritzau Scanpix

Den danske spiller skulle dog også være faldet i FC Barcelonas smag, og Eriksen lyder til nu at være dobbelt så eftertragtet, som han var torsdag morgen. Den spanske storklub skulle ifølge The Telegraph have forhørt sig hos Tottenham om playmakeren, og de skulle i skrivende stund overveje om, de skal placere et officielt bud på danskeren.

La Gazetta Dello Sport sår dog tvivl om interessen fra den spanske storklub og slår det hen som et forsøg fra Tottenham om at få de sidste penge ud af Inter.

Christian Eriksen har indtil videre afvist at forlænge sin kontrakt med Tottenham, og da den udløber til sommer, så er det sidste mulighed for klubben, hvis de vil have penge for danskeren. Skal den danske stjerne til Inter eller Barcelona i denne omgang, så vil handlen skulle falde på plads inden transfervinduet i Serie A og La Liga smækker i sent 31. januar.

Top professionel

Sagaen har stået på siden sommerens transfervindue, og Christian Eriksen er faldet i unåde hos en del af Tottenhams fans. Han blev mødt af buh-råb i London-klubbens 2-1 sejr mod Norwich. Det forstår holdkammeraten Eric Dier dog ikke.

- Der er intet negativt, du kan sige om Christian. Jeg har været her næsten lige så længe som ham og han har altid opført sig på den bedste måde.

- Han har været en af de mest professionelle spillere, jeg har kendt, og han er en af de bedste spillere i Tottenham i den periode, vi har været her. Han er en af dem, der har spillet flest kampe i den periode. Han fortjener ikke buh-råb fra nogen, siger Eric Dier til The Telegraph.

Til trods for spekulationerne om en transfer har Eriksen stadig medvirket i Tottenhams seneste kampe.

José Mourinhos mandskab er i ilden igen lørdag, hvor de spiller FA Cup mod Southampton. Den portugisiske træner har ufortrødent udtaget Eriksen, hvorfor det ikke er udelukket, at han også spiller på lørdag.

Ifølge det italienske medie La Gazetta Dello Sport skal Christian Eriksen til lægetjek i Inter på mandag, det må derfor være sidste udkald for FC Barcelona, hvis de skal nå at kapre handlen.

Dansk stortalent skifter til FCK

Se også: Legendarisk trio i følelsesladet hyldest af Wozniacki

Se også: Dansk stjerne i kæmpe nedtur