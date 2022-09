Vilde scener: Braithwaite i drømmedebut

Martin Braithwaite blev kastet direkte for løverne, da han startede inde for sin nye klub RCD Espanyol. Danskeren kvitterede for tilliden med et mål og sikrede holdets første sejr i sæsonen

Hvilken drømmedebut!

Martin Braithwaite blev den helt store helt i sin første optræden for Espanyol, da den danske landsholdsspiller scorede kampens enlige mål i opgøret mod Athletic.

Dermed fik han sendt et klart signal til ledelsen i FC Barcelona, der lod ham gå efter et bizart forløb over sommeren.

Det har nærmest mindet om en gidselsituation i fodboldmæssig forstand, mens Martin Braithwaite sad fast i storklubben de seneste måneder som persona non grata.

Til sidst lykkedes det dog parterne at finde en løsning, og angriberen forlod den catalanske storebror i slutningen af transfervinduet til fordel for lillebror RCD Espanyol.

Og man kan roligt sige, at starten her har været bedre en slutningen var på Camp Nou.

Allerede søndag aften skulle danskeren i aktion, da han startede inde mod Athletic Club Bilbao i La Liga.

Martin Braithwaite fik chancen fra start og efter et forsvarskoks sikrede danskeren sit hold sejren. Foto: Getty Images

Forud for kampen havde Espanyol stadig en sejr til gode i den bedste spanske række, mens Bilbao kom ind til opgøret fyldt med selvtillid og en fornem titel som ubesejret i La Liga. Og i de første 45 minutter herskede en tydelig klasseforskel mellem de to mandskaber.

Martin Braithwaite & Co havde ikke særlig meget at komme med i første halvleg, og hjemmeholdet fra baskerlandet sad meget tungt på spillet.

Derfor brugte Braithwaite det meste af første halvleg på at løbe forgæves efter sløje kontraforsøg og på at jagte bolden rundt på egen banehalvdel.

Efter pausen kom Espanyol langt bedre med i spillet, og det var tydeligt, at Espanyol træner Diego Martínez, havde brugt pausen på at indgyde en fandenivolskhed i sine tropper.

Foto: JUAN MANUEL SERRANO ARCE/Getty Images

Martin Braithwaite havde i hvert fald taget trænerens teamtalk til sig og forsøgte sig kort inde i anden halvdel med et langskud, der blev blokeret af den baskiske forsvarsmur.

Et kvarter før slutfløjt dansede danskeren rundt om de baskiske midterforsvarer, før han affyrede endnu et skud fra distancen, der desværre for landsholdsangriberen ikke voldt Bilbao-keeperen noget besvær. Men det skulle vise sig at blive en drømmedebut for Martin Braithwaite.

Cirka syv minutter før tid blev danskeren sendt i dybden, og efter et forsvarskoks endte bolden ved Braithwaite, der nu havde chancen for at udplacere baskernes målmand Unai Simón, der endnu ikke havde lukket et mål ind i sæsonen.

'Martinaldo' var dog køligheden selv, da han sendte bolden forbi den spanske landsholdskeeper og bragte sit mandskab foran 1-0, der også var slutresultatet

En drømmedebut for den danske landsholdsangriber, der med en sejrsgivende scoring sender en lille stikpille afsted til sin tidligere træner Xavi, der kasserede danskeren.