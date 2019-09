Vilde tal: Derfor er Real Madrid strøget til tops

Det er kun en uge siden, Real Madrid blev tværet ud over Stade de France i Champions League-premieren mod Paris Saint-Germain - og tabte 3-0.

Siden er der spillet to kampe i den hjemlige liga, og tingene er i den grad vendt på hovedet for Zinédine Zidanes tropper.

To sejre på henholdsvis 1-0 og 2-0 over Sevilla og Osasuna - og en aktuel førsteplads i ligaen forud for lokalbraget mod rækkens nummer to, Atlético Madrid, lørdag.

Onsdag aften var det teenagerne Vinicius Jr. og Rodrygo, der med hver en scoring sikrede sejren. Sidstnævnte endda med sin første aktion som indskifter i sin første optræden for klubben.

Men i virkeligheden er det defensiven, der er den gode historie.

Det springer selvfølgelig i øjnene, at det er lykkedes at holde nullet i begge kampe - endda med Alphonse Areola som debutant onsdag på Bernabéu. Men den franske målmand kan ikke tillade sig at tage æren for det.

For der var ingen afslutninger mod hans mål.

Og dét er historien. For det var der heller ikke mod Sevilla, hvilket endda var på udebane.

Og den napper vi lige igen for de tungnemme: Real Madrid holdt Sevilla FC fra at afslutte inden for målrammen på sydspaniernes hjemmebane, som vi kender så godt: Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Så stærkt har forsvaret ganske enkelt spillet, at de ellers gode mandskaber nok er kommet til afslutninger, men at det ikke er lykkedes så meget som en eneste gang at ramme Real-målet i 180 minutter.

Zidane på trænerbænken onsdag aften. Foto: Oscar Del Pozo/AFP/Ritzau Scanpix

Vinicius Jr. viser god boldkontrol. Foto: Oscar Del Pozo/AFP/Ritzau Scanpix

Det er første gang i de seneste ti år, Real Madrid har præsteret så godt defensivt.

Og så havde Zidane endda skiftet ud på otte pladser mellem de to kampe. Heriblandt tre af de fire pladser i forsvaret. Kun Sergio Ramos spillede begge kampe.

Zidane havde pillet Dani Carvajal, Raphaël Varane og Ferland Mendy ud og givet plads til Álvaro Odriozola, Éder Militão og Nacho i bagkæden. Især nyindkøbte Militão markerede sig med stærke tacklinger og (vist) ingen dårlige markeringen kampen igennem.

Som det ofte er tilfældet, er det ikke kun de fire forsvarsspilleres fortjeneste. Således understregede Zidane efter kampen betydningen af, at formationen er trykket mere sammen, således at det har givet mindre plads til modstandernes offensive spillere at bevæge sig i. Og Ramos nævnte såvel Eden Hazard som Gareth Bale, da han efter Sevilla-kampen delte roser ud i talen om den stærke defensiv.

- Vi forbedrer os dag for dag og vil fortsætte som en kompakt enhed, spille aggressivt, og når vi ikke har bolden, skal alle arbejde for at få den tilbage. Når vi er på bolden, kender vi vores kvaliteter, sagde Zidane sent onsdag til pressen.

- Alting tager tid. Vi ligger nummer et, men det betyder ingenting. Det handler om at fortsætte, hvad vi har gang i, sagde han.

Luka Jovic har endnu til gode at score for Real Madrid. Her jubler han over en scoring, der siden bliver annulleret. Foto: Oscar Del Pozo/AFP/Ritzau Scanpix

Rodrygo fik den perfekte start på tilværelsen i Madrid med en scoring på sin første aktion. Foto: Oscar Del Pozo/AFP/Ritzau Scanpix

Sportsavisen AS har taget et kig på Real Madrids foreløbige syv kampe. Seks i ligaen og så blamagen i Paris. Og her findes nogle interessante tal.

Modstanderne har scoret på 47,4 procent af chancerne. Altså næsten hver anden. PSG illustrerede det på glimrende vis ved at score tre mål på fem chancer.

Celta Vigo scorede på én af fire chancer i sæsonpremieren, siden fulgte Valladolid med et mål på to chancer, Villarreal med to mål på fem chancer og Levante med to mål på tre chancer.

- Det, der er forandret, er, at vi tror på, hvad vi gør. Man kan opnå meget ved at forholde sig roligt og arbejde hårdt. Vi er i begyndelsen af sæsonen. Vi var ikke så dårlige før, og vi er heller ikke så gode nu. Vi må fortsætte i dette spor med denne dynamik. I dag spillede vi med intensitet og aggressivitet. Vi forsvarede godt, og når vi kom frem, vidste vi, at vi havde mange muligheder, sagde Zidane.

Han har foreløbig gjort brug af 23 spillere i de syv kampe. Kun fire mand har været brugt i alle syv. Mens Lucas Vázquez har været indskifter i de tre, har Sergio Ramos, Casemiro og Toni Kroos spillet alle kampe fra start.