Vilde Vidal: Vil vinde Champions League tre gange med Barca

Man kan ikke beskylde Arturo Vidal for at være uambitiøs.

Mandag blev den 31-årige chilener præsenteret i FC Barcelona, og her meddelte Vidal med det samme, at han har tænkt sig at fortsætte sin titeljagt.

- Jeg håber, at jeg kan vinde Champions League tre gange i de tre år, hvor jeg er i klubben, lød det ifølge Reuters fra Vidal.

Arturo Vidal har indgået en treårig aftale med Barcelona, som har hentet profilen i Bayern München for et beløb, der ifølge Reuters kan ende med at være på 21 millioner euro (cirka 156 millioner kroner).

I Bayern München vandt han tre mesterskaber og en tysk pokaltitel, og forinden spillede han i Juventus fra 2011 til 2015.

Her vandt Vidal fire italienske mesterskaber og en italiensk pokaltitel.

Derudover har Vidal også vundet Copa America, som er det sydamerikanske mesterskab, to gange med Chile i 2015 og 2016.

Trods alle titlerne i storklubber som Bayern München og Juventus, så lægger chileneren ikke skjul på, at det er noget særligt at skifte til Barcelona.

- Det er et meget større skridt at komme til Barcelona, end det var at komme til Bayern München. Jeg håber bare at være en tilgang, som kan hjælpe med at vinde titler. Jeg vil vinde det hele.

- Som 15-årig lovede jeg min mor, at jeg ville blive en af de bedste. Jeg har spillet for mange hold, og nu er jeg kommet til verdens bedste klub, siger Arturo Vidal.

Se også: Stor handel går igennem: Barca køber Bayern-spiller

Se også: Ny træner rydder op: Fire store Bayern-stjerner på vej ud

Se også: Brutal udrensning i Barcelona: Ni mand kan være på vej ud

De var de 100 største talenter: Hvem toppede, hvem floppede og hvem endte i Superligaen?