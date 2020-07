Vildt foto: Real-stjerne viser mester-muskler

Med en sejr torsdag aften hjemme mod Villarreal, så er Real Madrid spansk mester for 34. gang.

Anfører Sergio Ramos er mere end klar til at hive mesterskabet i land. Han viser i hvert fald en forrygende fysik frem på Instagram.

- Nu er det vores tur. Lad os tage det, skriver Ramos i et opslag med henvisning til mesterskabet, der de seneste to sæsoner er gået til FC Barcelona, mens Real Madrid blot har vundet to gange siden 2008.

SPANSKE MESTRE

2020 ?

2019 Barcelona

2018 Barcelona

2017 Real Madrid

2016 Barcelona

2015 Barcelona

2014 Atletico Madrid

2013 Barcelona

2012 Real Madrid

2011 Barcelona

2010 Barcelona

2009 Barcelona

2008 Real Madrid

2007 Real Madrid

2006 Barcelona

2005 Barcelona

2004 Valencia

2003 Real Madrid

2002 Valencia

2001 Real Madrid

2000 Deportivo La Coruna Vis mere Luk

Tidligere har det primært været Cristiano Ronaldo, der har vist sig frem i bar overkrop i Madrid, men efter hans skifte til Juventus så fortsætter Ramos altså den lille tradition.

Og der hersker tilsyneladende god stemning i Real-truppen. Holdkammeraten Lucas Vazquez er i hvert fald klar med en humoristisk kommentar.

- Stop med at bruge filtre, lyder hans opfordring til anføreren.

Mens selve La Ligas profil er særdeles imponeret.

- Er du virkelig 34 år, skriver de.

Med to runder tilbage af La Liga fører Real Madrid med fire point ned til ærkerivalerne fra Barcelona, og da Real Madrid er bedst indbyrdes, så vil et Barcelona-pointtab i aften mod Osasuna eller søndag mod Alaves også sende guldet til Madrid uanset Reals resultater.

Ender mesterskabet i Real Madrid, så har Sergio Ramos en stor andel. I denne sæson har han med 10 liga-mål scoret flere gange end i nogen tidligere sæson, og forsvarsgeneralen er faktisk klubbens næstmest scorende spiller kun overgået af Karim Benzema.

REAL MADRID-MÅLSCORERE I DENNE SÆSONS LA LIGA 19 - Karim Benzema

10 - Sergio Ramos

4 - Casemiro

4 - Toni Kroos

3 - Luka Modric

3 - Vinicius

2 - Federico Valverde

2 - Gareth Bale

2 - Lucas Vazquez

2 - Luka Jovic

2 - Marco Asensio

2 - Raphael Varane

2 - Rodrygo

1 - Dani Carvajal

1 - Eden Hazard

1 - Ferland Mendy

1 - Isco

1 - James Rodriguez

1 - Marcelo

1 - Mariano Diaz

1 - Nacho Fernandez

1 - Selvmål Vis mere Luk

