Ville væk inden deadline: Nu undskylder han til holdkammeraterne

Tottenham forsøgte mod slutningen af det netop lukkede transfervindue at finde en midlertidig løsning i angrebet, hvor topscorer Harry Kane ser ud til at misse det meste af den resterende del af sæsonen.

Særligt den brasilianske Real Sociedad-angriber Willian José blev kædet sammen med et skifte til London, og det bekræfter José nu selv. Det gør han i en undskyldning til Real Sociedads fans. Det kiksede skifte betød, at Willian José har misset de seneste tre Real Sociedad-kampe, men altså uden at få landet en aftale.

- Jeg undskylder til fansene for alt det, der er sket i de seneste dage. Der skete en del, og jeg er nødt til at undskylde til fansene, mine holdkammerater og træneren, da de alle støtter mig, siger Willian José ifølge beIN Sports.

- Jeg så, at der var en fantastisk mulighed for at tage afsted og spille i Champions League for et Premier League-hold. Jeg har en drøm om at spille i Premier League. Det skete ikke, men jeg er meget glad, siger han.

Tottenham endte ikke med at hente en backup til angrebet.

