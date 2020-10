Vinder med kun 10 mand

Lægger sig fladt ned: - Undskyld

FC Barcelona fortsatte torsdag den gode sæsonstart, da klubben på udebane besejrede Celta Vigo 3-0 i La Liga.

Dermed kan Ronald Koeman som ny Barcelona-træner stadig glæde sig over, at resultaterne er gået hans vej i sæsonindledningen.

Klubbens tidligere spiller lagde ud med at se sit hold vinde sæsonåbneren hjemme med 4-0 mod Villarreal. Dermed kan Koeman konstatere, at udbyttet efter to kampe er seks point og syv mål uden at indkassere en eneste scoring.

Det kunne ellers være blevet en vanskelig anden halvleg for gæsterne, da Barcelona blev reduceret til ti spillere tre minutter før pausen.

17-årige Ansu Fati (tv) skulle bruge under et kvarter på igen at score for Barcelona, da han bragte klubben foran i opgøret i La Liga ude mod Celta Vigo. Foto: Miguel Riopa/Ritzau Scanpix

Her modtog Clément Lenglet sit andet gule kort, da forsvarsspilleren havde den ene arm hævet for højt og ramte Celta Vigos Denis Suárez, som faldt til jorden.

Forinden havde gæsterne ellers fået en fornem indledning, da supertalentet Ansu Fati slog til igen.

Det 17-årige stjernefrø scorede to gange i 4-0-sejren mod Villarreal, og han var på pletten igen efter 11 minutter mod Celta Vigo.

Ansu Fati tog et snedigt træk på kanten af straffesparksfeltet og udplacerede Celta-keeper Ivan Villar til 1-0.

Martin Braithwaite var ikke med i truppen i Barcelonas sæsonåbner på grund af en skade, men den 29-årige dansker sad på bænken for Barcelona i hele opgøret torsdag.

Barcelona kom trods en mand i undertal hurtigt på 2-0 efter pausen. Lionel Messi tog en dribletur ind i feltet efter 50 minutter og afsluttede, og Celta-spilleren Lucas Olaza var uheldig at sende den i eget mål.

Med en halv time igen scorede Messi egentlig, men der blev efterfølgende dømt offside af VAR i situationen.

I overtiden smaskede Sergi Roberto så bolden i kassen til 3-0.

Oprykkeren fra Cadiz fortsatte en hæderlig sæsonstart, da klubben fra Andalusien med danske Jens Jønsson på udebane slog Athletic Bilbao 1-0.

Det blev ikke mindre imponerende af, at gæsterne fik to mand vist ud, da både Carlos Akapo og Álvaro Negredo begge modtog to gule kort i anden halvleg.

Cadiz har hentet seks point i fire kampe.

