VM-stjerne renset for dopingmistanke

I første omgang var det faderen til den russiske VM-topscorer, Denis Cheryshev, der koblede sin søn sammen med et muligt dopingmisbrug i et interview.

Siden beskyldte han en journalist for at fejlcitere ham, men onsdag meddelte det internationale antidoping-agentur (WADA), at de spanske antidoping-myndigheder undersøgte sagen mod Cheryshev, der endte på en delt andenplads på VM's topscorerliste.

Enten må myndighederne have været langt fremme i undersøgelserne, eller også er de bare pokkers effektive.

I hvert fald melder de spanske myndigheder torsdag, at sagen er lukket, og at Cheryshev ikke længere er mistænkt for at have benyttet sig af ulovlige væksthormoner.

Det skriver BBC.

Nyheden er sandsynligvis faldet i god jord i familien Cheryshev. I hvert fald gik der ikke ret lang tid, før hovedpersonen selv kvitterede for 'frifindelsen' på Twitter.

Denis Cheryshev scorede fire mål ved VM i Rusland, og han er i denne sæson udlejet til Valencia fra Villareal.

