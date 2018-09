VM-stjerne undersøges for dopingmisbrug

Fire mål var nok til en delt andenplads på topscorerlisten for russiske Denis Cheryshev under sommerens VM-slutrunde, hvor Rusland noget overraskende nåede kvartfinalen på hjemmebane.

Valencia-spilleren er dog under mistanke for at benytte sig af doping. Det oplyser det internationale dopingagentur (WADA) til BBC.

Ifølge BBC bliver sagen undersøgt af de spanske anti-dopingmyndigheder, fordi Cheryshev til daglig spiller i Valencia på leje fra Villareal.

Opmærksomheden blev i første omgang rettet mod russeren, fordi hans far blev citeret for at sige, at sønnen gjorde brug af væksthormonet HGH.

Det kan ifølge BBC koste en karantæne på op til fire år, hvis ikke man har tilladelse til at bruge det som behandlingsform.

Faderen trak senere i land og beskyldte den pågældende journalist for at have fejlciteret ham, og Denis Cheryshev virker selv til at tage undersøgelsen forholdsvis roligt.

- Fra mit synspunkt har alt været ærligt, og jeg tror ikke, der vil blive noget problem. Jeg tror, det er bedst, at vi overlader sagen til lægerne, der har gjort alting rigtigt, siger han ifølge russiske Sport-Express.

27-årige Denis Cheryshev startede sin professionelle karriere i Real Madrid, men slog aldrig igennem i storklubben.

