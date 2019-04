Voldsom karantæne til verdensstjernen

Diego Costa skal sidde ude i de kommende otte ligakampe i Spanien efter sit røde kort mod FC Barcelona.

Det oplyser Det Spanske Fodboldforbund på sin hjemmeside.

Atlético Madrid-angriberen får fire dages karantæne for sin udvisning, som han brokkede sig til mod Barcelona, samt fire dage for at være i fysisk kontakt med dommeren.

Dermed er han færdig for denne sæson, da Atlético Madrid kun mangler at spille syv ligakampe.

Ifølge dommeren Gil Manzano havde Diego Costa benyttet ukvemsord efter en episode, hvor angriberen ikke fik tilkendt et frispark.

- Jeg skider på din horemor, indberettede dommeren Diego Costa for at have sagt.

Det kostede et direkte rødt kort i kampen, som Atlético Madrid senere tabte 0-2.

Gil Manzano indberettede også, at Diego Costa tog fat i dommerens arm i forbindelse med episoden efter 28 minutters spil.

Den fysiske kontakt så ud til at være et forsøg på at forhindre, at der kom flere kort op af dommerens lomme til nogle af medspillerne, der også var sure.

Dommeren holdt dog fast i sin beslutning, og Atletico Madrids stoppere Diego Godin og José Maria Jimenez blev tildelt advarsler for brok over Diego Costas udvisning.

Barcelona vandt kampen på mål af Luis Suarez og Lionel Messi efter 85 og 86 minutter.

Det har givet Barcelona et forspring på 11 point i ligatabellen ned til Atlético Madrid på andenpladsen med kun 7 kampe tilbage af sæsonen.

