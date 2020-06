Vred over dommersnak

Real Madrids cheftræner, Zinedine Zidane, er vred over snakken om, at dommere favoriserer Real Madrid.

Den franske cheftræner siger på et virtuelt pressemøde efter sejren på 2-1 ude mod Real Sociedad, at han er irriteret over, at journalisterne kun spurgte ind til dommerens kendelser i kampen.

- Det irriterer mig, at det eneste, som folk snakker om efter kampen, er dommere, som om at vi intet gjorde på banen, siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

To afgørende kendelser gik Real Madrids vej i anden halvleg.

Først underkendte dommeren Xavier Estrada Fernandez et mål af Real Sociedads Adnan Januzaj. Belgieren scorede direkte på frispark, men dommerteamet vurderede, at Januzajs holdkammerat blokerede Thibaut Courtois' udsyn i Real Madrid-målet.

Lige efter scorede Karim Benzema med skulderen, hvor Real Sociedad-spillerne appellerede for, at den franske angriber brugte sin arm. Efter et videogennemsyn blev målet anerkendt.

Se også: Stjerne slår rekord i Real-triumf

- Jeg så ikke situationerne. Jeg involverer mig ikke i kontroverserne, da det er dommerens arbejde, siger Zinedine Zidane.

- Vi kan ikke kontrollere, hvad folk siger. Vi vinder kampe på banen, og det er, hvad vi gjorde i dag. Det var en fortjent sejr, siger han.

Zidanes udmelding kommer, efter at FC Barcelonas midterforsvar Gerard Pique inden kampen meldte ud, at kendelser går Real Madrids vej.

Piques kommentar kom efter Real Madrids sejr på 3-0 over Valencia, hvor Valencias Rodrigo Moreno fik annulleret et mål.

AGF foran brandvarm transfersommer

De mest sensationelle danske handler

Skulle det være rødt?