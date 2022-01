Vrede i Barcelona: Stjerne afslører sin løn

Gerard Pique er så vred over en journalists påstand, at han har offentliggjort sin løn på Twitter. Barcelona er også ude med riven efter journalisten

Løn er sjældent noget, som fodboldspillere taler offentligt om, men Barcelonas forsvarsstjerne Gerard Pique gjorde fredag en undtagelse.

For at modbevise journalisten Lluis Canuts påstand om, at Pique tjener godt og vel 208 millioner kroner om året, har Barcelona-veteranen lagt et screenshot fra sin bank på Twitter.

Billedet viser, at Gerard Pique har fået overført et beløb svarende til lidt mere end 17 millioner kroner. Ifølge forsvarsspilleren skulle det være et halvt års løn.

Artiklen fortsætter under tweetet..

- Her er 50 procent af min løn 30. december. Respekter dig selv lidt, skriver Pique til billedet i et tweet, hvor man også kan se det videoklip, hvor journalisten kommer med sin påstand.

Lluis Canuts påstand kom i et tv-program på stationen ONZE, hvor det blandt andet blev udlagt som om, at Pique og andre Barcelona-spillere ikke er gået ned i løn, som det ellers tidligere har været omtalt, men at de blot har 'udskudt' udbetalingen af lønnen.

Det har den catalanske storklub set sig nødsaget til at dementere.

- Vi anset det for upassende, uprofessionelt, og at det er at handle i ond tro, når disse oplysninger udlægges som sandheden, skriver klubben.

Artiklen fortsætter under billedet..

Jordi Alba og Sergio Busquets er ifølge Barcelona også gået ned i løn. Foto: HANNAH MCKAY/Ritzau Scanpix

På klubbens hjemmeside fremgår det, at det ikke er Barcelona, der er kilden til journalistens påstand, og at beløbene ikke er korrekte.

Desuden skriver Barcelona specifikt, at det forkert, at Gerard Pique, Jordi Alba og Sergio Busquets ikke er gået ned i løn. Det bekræftes således, at alle tre spillere fik reduceret lønnen, da de skrev ny kontrakt i sommer.

Hvis man kan tage Piques ord for troende, skulle spanieren tjene omkring 35 millioner kroner om året efter skat, og selvom det ville lune hos de fleste, så er det en bemærkelsesværdig lav løn for en spiller af Piques kaliber. Ifølge den spanske avis AS skal der dog lægges bonusser oveni.

Lønreduktionen skete som led i en stor spareplan for den økonomisk trængte klub, der fortsat har problemer med at registrere nye spillere på grund af de økonomiske problemer. Du kan læse mere om hele situationen her.