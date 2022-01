Wass-agenter i rabaldermøde med Valencia

Daniel Wass' drømmeskifte til Atlético Madrid står foran nogle afgørende timer.

Fodboldagenterne Luis Alonso og Santi Serra ankom for kort tid siden til rabaldermøde i Valencia.

Agendaen er åbenlyst at få løst op for den hårdknude, som overgangen til mesterklubben befinder sig i.

- Lad os tale med klubben, sagde Santi Serra til Onda Deportivo, da han ankom til klubben i strålende januar-sol i Valencia.

Valencia stiller sig på bagbenene overfor Atlético Madrid og har trukket sit krav på to mio. euro tilbage i forbindelse med forhandlingerne.

Hovedstadsklubben har udset Daniel Wass til at afløse Kieran Trippier, der netop er blevet solgt til Newcastle for 110 mio. kr.

Danskeren står dermed med et drømmeskifte i hænderne, og forhandlingspositionen er gunstig med blot et halvt år tilbage af aftalen på La Mestalla.

Valencia føler imidlertid ikke, at de kan finde en betryggende erstatning for Daniel Wass. Derfor er de gået fra at forlange to mio. euro til at erklære Wass ikke er til salg.

Det kategoriske i den afvisning skal nu testes.

Der venter afgørende timer over forhandlingsbordet i Valencia.