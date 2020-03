Wass fanget i Spanien: - Det er mentalt hårdt

Danske Daniel Wass er fanget i det spanske udgangsforbud, der er bredt ud over hele det corona-ramte Spanien.

Valencia-spilleren må finde sig i på ubestemt tid at trille lidt bold derhjemme med børnene og ellers holde sig i gang på en kondicykel. Det er slet ikke tilladt, at gå udenfor med mindre det drejer sig om at handle eller at bestride en vigtig funktion i samfundet.

Derfor er danskere på linje med alle sine holdkammerater tvunget til blot at afvente den alvorlige situation i Spanien, hvor der er tæt på 90,000 smittede og flere end 7.000 døde som følge af corona-virussen.

- Det værste er jo, at du ikke har en slutdato. Du sidder bare på en kondicykel og ved ikke hvor længe, du skal sidde der. Det kan være to uger, en måned eller halvanden. Det er mentalt hårdt, at du ikke ved, hvornår det slutter, siger Wass i en podcast til tv2.dk

inden Spanien lukkede helt ned var Daniel Wass i gang med en flot sæson i det spanske, hvor han har været fast mand og leveret bland andet en liga-scoring og seks assists.

​Se også: Flytter ud af byen: TV-værts vilde penthouse til salg igen

Se også: FCK-stjerner går ned i løn

Kræftramt René Henriksen: - Jeg er sårbar under krisen