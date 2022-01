Wass'å, Daniel - dansker foran gigantskifte

Dansk fodbold er ved at bevæge sig op i europæisk topklasse, og det næste bevis på det kommer Daniel Wass til at levere.

Den 32-årige dansker er udset til at afløse Kieran Trippier i Atlético Madrid.

Den spanske sportsavis AS lancerede seriøsiteten i affæren tidligere i dag, og kilder i Spanien fortæller til Ekstra Bladet, at forhandlingerne er langt fremme.

Daniel Wass har udsigt til Champions League med Atlético Madrid. Foto: Lars Poulsen

Der skulle allerede på principniveau være enighed mellem Daniel Wass og Atlético Madrid om betingelserne i aftalen med den spanske storklub.

Daniel Wass er i gang med de sidste seks måneder af sin aftale med Valencia, derfor kan han frit forhandle til anden side.

Atlético Madrid har netop sendt Kieran Trippier til Newcastle for 90 mio. kr.

Derfor står klubben nu og mangler en driftssikker højreforsvarer. Marcos Llorente har vogtet pladsen på det seneste efter en skade til Trippier, men Diego Simeone vil ikke være låst på positionen, derfor har han brug for Daniel Wass.

Atlético Madrid har afgivet bud på en mio. euro for Daniel Wass, men Valencia vil have det dobbelte.

Det er en af Spaniens giganter, der har bud efter Daniel Wass. Foto: Finn Frandsen

Det er den afstand, der lige nu udgør den eneste hurdle i handlen.

Normalt vil det ikke være et problem for et spansk mesterhold at finde det beløb, men corona-krisen gør ondt mod syd. Atlético Madrid kæmper med en stor gæld og blev i sommer nød til at sælge en tredjedel af aktierne for samlet 1,4 milliarder.

Men realistisk set finder Atlético Madrid pengene, og Daniel Wass kan forberede sig på Champions League-opgørene mod Manchester United sidst i februar.

Se målene fra Valencia og Wass' Copa del Rey-sejr her.

