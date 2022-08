Xavi afslører: Sagde det til Braithwaite 17. maj

Martin Braithwaites tid i FC Barcelona ser snart ud til at være et afsluttet kapitel.

Ifølge flere spanske medier er parterne tæt på at være enige om en ophævelse af kontrakten, og nu kommenterer Barcelonas cheftræner, Xavi, på danskerens situation i klubben.

Det sker på et pressemøde lørdag, hvor han ikke ligefrem holder igen.

- Han har vidst siden den 17. maj, at vi ikke vil have ham. Derfra afhænger alt af markedet. Fodboldmæssigt kender han min position. Jeg var meget tydelig, siger Barcelona-træneren ifølge Sport.

Senest kunne den spanske transferjournalist Gerard Romero fortælle, at Barcelona betaler danskeren 2,5 millioner euro - cirka 19 millioner danske kroner - for at forlade Barcelona.

Xavi fortæller på et pressemøde lørdag, at Barcelona i flere måneder har gjort det klart fra Braithwaite, at de ikke vil ham have. Foto: VINCENT WEST/Ritzau Scanpix

Gennem længere tid har flere af de store spanske aviser beskrevet, hvordan den danske landsholdsspiller har afvist flere tilbud fra sin arbejdsgiver, da han vil have en stor del af sin løn med sig.

Men nu ser det altså ud til, at de når til enighed.

Martin Braithwaite blev tidligere på ugen rygtet heftigt til RCD Mallorca, der også spiller i den bedste spanske række, men danskerens høje lønkrav var angiveligt med til, at skiftet gik i vasken.

Danskeren nåede at spille 57 kampe for Barcelona, hvor det blev til i alt 10 scoringer.

Barcelona spiller søndag aften mod Valladolid i La Liga. I skrivende stund har Xavis mandskab to point op til førstepladsen i den bedste spanske række.