Xavi kalder afviklingen af Barcelonas kamp for grotesk

Op mod 18 spillere fra FC Barcelonas trup går glip af søndagens kamp i La Liga på Mallorca.

Af dem er ti i isolation, fordi de er testet positiv for coronavirus, og cheftræner Xavi har svært ved at se meningen i, at kampen ikke er udsat.

- Vi må forsøge at forberede os så godt som mulig. Vi har kun få spillere til rådighed og må gøre brug af adskillige spillere fra ungdomsholdet.

- Jeg er selvfølgelig bekymret, for vi taler om 17-18 spillere, der mangler. At de (La Liga, red.) ikke har udsat kampen, er grotesk, lyder det fra træneren.

Foruden de coronaramte spillere er Martin Braithwaite, Pedri og Ansu Fati blandt andre ude med skader, mens Sergio Busquets har karantæne.

- Hvis man havde en smule fornuft, skulle kampen ikke afvikles. Mallorca klager også over, at de har mange coronatilfælde. Men tingene er, som de er - meget barske, siger den tidligere midtbanespiller.

FC Barcelona har hårdt brug for en sejr på ferieøen.

Catalonierne er langt fra førerholdet Real Madrid, mens der er to point op til fjerdepladsen, der ligesom de tre øverste placeringer giver adgang til Champions League.

Xavi overtog i november roret i sin tidligere klub, som forinden havde fyret hollænderen Ronald Koeman.

Tre sejre, to uafgjorte og et nederlag er det blevet til i spanierens første seks kampe som træner i den bedste spanske fodboldrække.

Xavi har kontrakt frem til sommeren 2024.