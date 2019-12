Ydmyger landsby: Inviterer alle til kamp

Real Sociedad spillede sig videre i den spanske pokalturnering, da de bankede CD Becerril fra den fjerbedste række med hele 8-0 torsdag aften, men for miniputklubben er der dog kommet noget godt ud af kampen.

Becerril er en lille by i det nordlige Spanien og har kun 754 indbyggere, og efter torsdagens ydmygelse er hele byen blevet inviteret til en La Liga-kamp på Real Sociedads stadion, Anoeta, i San Sebastian.

Byen kan selv vælge kampen, og så vil Real Sociedad sørge for transport, billetter og middag.

Det skriver BBC.

- Kampen var en sand fodboldfest, og vi er meget taknemmelige for, hvordan vi blev behandlet af Real Sociedad, og hvordan de trøstede os efter kampen. Vi vil tage et kig på vores kalender, og så snart vi kan, vil vi alle være glade for at komme til San Sebastian, siger Juan Antonio Redondo, der er klubpræsident i CD Becerril, ifølge BBC.

Real Sociedad er i øjeblikket nummer seks i La Liga.

