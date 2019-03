Zådane! Real får sejr i comeback-kampen

Zinedine Zidanes anden regeringsperiode i Real Madrid er sat i gang.

Lørdag eftermiddag kunne han og de hårdt prøvede madridistas på lægterne drage et lettelsens suk, da opgøret mod Celta Vigo var overstået.

2-0 stod der på måltavlen. Målscorere: Isco og Gareth Bale.

Spillet var nogenlunde, chancer var der en håndfuld af, og man formåede at holde nedrykningstruede Celta fra alt for meget.

Alt i alt godkendt.

Især fordi folk som Gareth Bale, Keylor Navas og Marco Asensio undervejs viste fremragende takter. Sidstnævnte var den indirekte og suveræne årsag til sejrsmålet.

Han stormede uimodståeligt afsted i 62. minut på Celtas banehalvdel. Han rundede flere spillere, formåede at bevare balancen og lagde en perfekt aflevering dybt i venstre side af straffesparksfeltet, som Karim Benzema opfangede og hurtigt spillede på tværs i det lille felt, hvor Isco kom først på bolden.

Zidane havde interessant nok valgt en startformation med Marcelo, Navas i målet, Isco på midtbanen og Bale i forreste linje. Folk der har haft det svært under såvel Julen Lopetegui og især Santiago Solari, mens især Thibaut Courtois' plads på reservebænken vakte opsigt fra kampstart.

Gareth Bale i nærkamp med Kevin Vazquez. Foto: Gabriel Bouys/AFP/Ritzau Scanpix

Og Bale var et strålende eksempel på en mand, der greb chancen. Han virkede fra start tændt og engageret i såvel offensive som defensive pligter. Hans karatespark i 1. halvleg traf overliggeren, og da han efter 77 minutter igen ramte træværket, var det så meget på indersiden af stolpen, at bolden gik i mål.

Dermed fik waliseren endegyldigt lukket kampen.

Hos Celta var Pione Sisto med fra start, men bortset fra en regulær fejlaflevering i et ellers godt forsøg på en kontrachance, var det ikke meget, midtjyden viste.

Efter pausen kom også Andrew Hjulsager på banen, og de to danskere formåede med få minutters mellemrum i to forsøg at klemme sig gennem Real-defensiven. Dog uden at det blev til egentlige målchancer.

Og dermed ligger den nordspanske klub fortsat under nedrykningsstregen.

De fik en spillemæssigt god start på kampen, Real Madrid. Celta måtte skifte skadede David Junca ud efter fem minutter, hvilket satte gæsterne tilbage fra start. Marcelo og Isco havde gode aktioner, inden Celta efter et kvarter kom bedre med.

Sergio Ramos ærgrer sig over en misset mulighed. Foto: Gabriel Bouys/AFP/Ritzau Scanpix

Og så faldt kampens første store chance - til Celta Vigo.

Maxi Gómez headede på mål få meter fra mål, men Keylor Navas, der i denne sæson har siddet solidt i skyggen af Courtois, men som Zidane trak frem til kampen, hev et drøn af en redning op af hatten.

Real formåede efterfølgende at sætte sig på spillet igen. Nogle egentlige chancer blev det dog ikke til. Toni Kroos tordnede et langskud lige overmål efter 27 minutter, mens Benzemas kiksede saksespark i feltet efter en halv time blev fulgt op af Bales karatespark på overliggeren. Det lugtede for alvor af en scoring, og da Sergio Ramos satte hovedet på et hjørnespark, stod det skrevet i måne og stjerner, at hjemmeholdet skulle foran. Men bolden sneg sig forbi fjerneste stolpe.

To gange i løbet af kampen var VAR imod madrilenerne.

Første ville Marco Asensio have straffespark i 40. minut. Men de langsomme gengivelser viste, at han ganske vist blev flået i armen - men at det foregik udenfor straffesparksfeltet. Ingen VAR-dom.

Isco jubler over at have scoret til 1-0. Foto: Susana Vera/Reuters/Ritzau Scanpix

Og da Luka Modric efter 56 minutter havde bolden i mål efter et spark fra kanten af feltet, tog dommeren igen VAR i brug. Denne gang fordi Raphaël Varane stod lige foran Celtas målmand, der reagerede lidt sent. Dommeren vurderede, at den franske forsvarsspillers position fikserede målmanden. Og så blev målet annulleret.

Flere gange i kampen havde Celta tilløb til gode kontra-muligheder. Men i næsten lige så mange tilfælde formåede de at smide bolden væk. Sofiane Boufal formåede i en kontra at lægge en flad bold lige tilbage til Keylor Navas, der roligt kunne samle bolden op.

Dermed fik Real Madrid en optimal start på resten af sæsonen. I øvrigt også fordi det var første gang siden 3. februar - efter ti kampe i træk - at man formåede at holde nullet.

Det handler om at sat nogle gode ting i gang for storklubben. Mesterskab, Champions League og sågar pokalturneringen er slut. Nu handler det om at holde fast i pladserne, der giver direkte adgang til Champions League næste sæson.

I det lys var lørdagens sejr en god og respektabel åbning for Real Madrid og Zinedine Zidane.

