Zidane åbner for Ronaldo-comeback i Real Madrid

Real Madrid-træner Zinedine Zidane gav mandag ny næring til spekulationerne om Cristiano Ronaldos fremtid.

På et pressemøde forud for tirsdagens Champions League-kamp mod Atalanta blev den franske træner konfronteret med rygter om, at den portugisiske stjerne kan vende tilbage til Madrid-klubben.

- Det er muligt, det er muligt. Vi kender Cristiano. Vi ved, hvilken person han er og alt, hvad han har gjort for Real Madrid. Men lige nu er han Juventus-spiller, og vi må respektere både ham og klubben, lød det fra Zidane.

- Vi må se, hvad der sker i fremtiden.

Ronaldos kontrakt i den italienske mesterklub strækker sig frem til sommeren 2022.

Han skiftede til Juventus i 2018 efter at have tilbragt ni sæsoner i Real Madrid.

Mens Juventus skuffende måtte forlade denne sæsons Champions League allerede efter ottendedelsfinalen mod Porto, er Real Madrid godt på vej mod kvartfinalen.

Den første ottendedelsfinale ude mod Atalanta blev vundet med 1-0. Returkampen spilles i Madrid tirsdag klokken 21.