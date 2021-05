Zidane dropper stjerne efter skænderi

Langt fra let slutprogram

36. runde: Torsdag møder Real Madrid Granada på udebane. Og at det er ude er nok også det eneste, Barcelona-fansene kan hænge deres hat på. Real har vundet de seneste 11 kampe mod Granada, der tilmed ikke har noget at spille for. Omvendt…det havde Levante heller ikke i går.

37. runde: Real skal til Bilbao og San Mamés og møde et hold, der er noget af det mest uforudsigelige i spansk fodbold. Der er undtagelser, men oftest leverer de flot fodbold hjemme, når de store hold kommer på besøg. Også selvom baskerne intet har at spille for. Andet end oprejsning efter to tabte pokalfinaler i april…Og så vandt Bilbao pokalsemifinalen i januar på Bernabéu.

Atlético har samtidig Osasuna hjemme. Gæsterne har ikke vundet ude over Atlético siden 2009 og kan hverken nå Europa-pladser eller nedrykning.

Barcelona har Celta Vigo hjemme, og gæsterne fra Galicien har ikke for vane at vinde på Camp Nou. Senest var i november 2014 – i øvrigt med Michael Krohn-Dehli på banen.

38. runde: Barcelona skal til Baskerlandet og møde Eibar, der i skrivende stund ligger sidst men som muligvis stadig har noget at spille for. Det kan blive svært nok for Messi og co., mens Real hjemme møder Villarreal, der også stadig kan være inde i varmen til en Europa League-plads.

Atlético slutter ude mod Valladolid, der aktuelt balancerer på nedrykningsstregen og nok kommer til at slås, så blodet sprøjter i Madrid.

Slutprogrammet i La Liga

36. runde:

Levante-Barcelona 3-3

Atlético Madrid-Real Sociedad 2-1

Granada-Real Madrid (13. Maj)

37. runde (16. maj):

Athletic Club-Real Madrid

Atlético Madrid-Osasuna

Barcelona-Celta Vigo

38. runde (23. maj):

Eibar-Barcelona

Real Madrid-Villarreal

Valladolid-Atlético Madrid