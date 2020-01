Zidane om fyret Barça-træner: Kan ske for mig om to kampe

FC Barcelona har til trods for, at klubben er videre i Champions League og er på førstepladsen i den spanske liga, fyret Ernesto Valverde og erstattet ham med Quique Setien. Det er nu noget, som Real Madrid-træner Zinedine Zidane har reageret på.

Det sker i et interview med den spanske sportsavis AS.

- Jeg har ondt af Valverde. Han er en stor træner, som jeg respekterer, men i fodbold har hver klub deres egne mål. I de store klubber er det sådan her, og det kommer ikke til at ændre sig, siger han og fortsætter:

- Hvis vi taber to kampe i træk, så kunne det også ske for mig. Vi prøver altid at give os selv 100 procent, men hvis tingene ikke går vores vej, så bliver jeg kritiseret. Medierne er dommer for, hvem der er gode og dårlige, lyder det fra Zinedine Zidane.

Endvidere fortalte Zidane, at den nye Barcelona-træner, Setien, vil få et job, hvor Barcelona vil være konkurrencedygtige uanset, hvem de har som træner.

Quique Setien har tidligere været træner for Las Palmas og Real Betis.

