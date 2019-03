Zidane om sensationelt comeback: - Jeg kunne ikke sige nej

284 dage.

Så længe varede skilsmissen mellem Real Madrid og Zinedine Zidane, inden præsident Florentino Perez måtte krybe tilbage til franskmanden i forsøget på at stoppe blødningen i den kriseramte kongeklub.

Mandag fyrede Real Madrid Santiago Solari med øjeblikkelig virkning og præsenterede helt sensationelt Zidane som ny cheftræner, blot ti måneder efter han selv takkede af.

Dengang lød franskmandens forklaring, at der var brug for ændringer og nye metoder. Det fik spanske Julen Lopetegui ansvaret for, men han fejlede og blev allerede i november afløst af klubmanden Solari, der naturligvis ikke overlevede en forfærdelig uge med exit i både Champions League og Copa del Rey.

Artiklen fortsætter under billedet...

Zidane på pressemødet mandag aften. Foto: Ritzau Scanpix

Kunne ikke sige nej

Derfor måtte Florentino Perez tigge Zidane om at komme tilbage og agere frelser. To telefonopkald skulle der til. Så var den franske legende ifølge spanske medier overbevist om at vende tilbage til den klub, han sikrede tre Champions League-trofæer på stribe fra 2016-2018.

- Da præsidenten ringede, kunne jeg ikke sige nej, forklarede Zidane på pressemødet mandag aften og forklarede igen sit exit sidste sommer uden at give en helt klar årsag til, hvad der har ændret sig de sidste ni måneder.

- Da jeg forlod klubben, var det, fordi jeg var nødt til det. Jeg mener, at spillerne havde brug for det, fordi de havde vundet alt. Ændringer var nødvendige på det tidspunkt.

- Nu har jeg besluttet at vende tilbage, fordi præsidenten ringede. Jeg er meget glad for præsidenten, og jeg er her igen, lød det fra Zidane, der også understrede, at batterierne er genopladet.

Mere magt

Formelt sidder præsident Florentino Perez fortsat med magten i Real Madrid, men genansættelsen af Zinedine Zidane som cheftræner indikerer, at franskmanden får det, akkurat som han vil have det.

Indholdet af telefonsamtalerne er naturligvis ukendt, men det er overvejende sandsynligt, at Zidane får aldeles stor indflydelse på den oprustning og udskiftning i spillertruppen, som Real Madrid står overfor den kommende sommer.

Det ville han dog ikke tale om, da han blev præsenteret.

- Tingene kommer til at ændre sig - det skal de. Men det er ikke prioriteten lige nu. Vi har 11 kampe tilbage, lød det fra Zidane med henvisning til resten af sæsonen i La Liga.

Zinedine Zidane har fået en kontrakt, der gælder frem til sommeren 2022, og han er allerede på plads, når Real Madrid lørdag tager imod Celta Vigo på Santiago Bernabeu.

Zidane i selskab med hustruen Veronique og Real Madrids præsident, Florentino Perez. Foto: Ritzau Scanpix

Officielt: Real Madrid fyrer træner og hyrer Zidane

Chok i Madrid: Legenden vender hjem

Syv gange Champions League tog røven på os